Известный пианист сыграет воронежцам Шуберта и Моцарта

19 февраля в Воронеж приедет известный российский пианист Михаил Лидский. Интерпретации этого удивительного музыканта-мыслителя, виртуоза-интеллектуала отличаются особенной глубиной и пользуются неизменным успехом у слушателей. В этот вечер музыкант исполнит венскую классику - Пятую симфонию, а также танцы из пьесы «Розамунда» Шуберта и Концерт для фортепиано с оркестром №13 Моцарта - один из наиболее виртуозных концертов композитора периода 1782-83 годов, который требует от пианиста подлинного совершенства техники.

За пультом Воронежского симфонического оркестра в этот вечер будет Андрей Истомин - создатель и руководитель Камерного оркестра «Кантилена», дирижёр Оперной студии РАМ имени Гнесиных. Андрей Истомин – признанный российский интерпретатор венской классики: в 2003 году дирижер провел цикл концертов «Моцарт в Зальцбурге», в рамках которого были исполнены редко звучащие произведения зальцбургского периода.

В Воронеже Андрей Истомин представит свою интерпретацию Пятой симфонии Шуберта, завершающую ранние симфонические опыты композитора. При жизни Шуберту не удалось услышать ни одного своего симфонического произведения. Кроме одного – музыки к пьесе Хельмины фон Шези под названием «Розамунда, принцесса Кипра». Спектакль всего два раза прошел в Theater an der Wien, современники назвали его литературной галиматьей. А вот музыка Шуберта, невероятная по свежести и красоте, краскам и драматизме, исполняется и поныне.

Начало концерта в 19.00.