В Воронеже «Лексус» провалился под лед водохранилища

"Лексус" провалился под лед и ушел далеко в глубину. Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 15 февраля, около семи вечера один, видимо, обеспеченный, но не отличающийся благоразумием водитель на своем «Лексусе» выехал на водохранилище в районе дома № 25Б по улице Маршала Одинцова. Лед не выдержал тяжести элитной иномарки, и она провалилась в глубину.

Водитель каким-то чудом успел выскочить. И если он по доходам не относится к олигархам местного пошиба, видимо, горько пожалел об избранном маршруте. Доставать ее мужчина теперь будет (если решится на это) за свой счет.

В городской службе спасения добавили, что толщина льда на водохранилище сейчас 30 - 40 сантиметров. Недавние температурные качели повлияли на прочность льда, он то подтаивает, то подмерзает и становится более хрупким. Выходить, а уж тем более выезжать на лед даже в крепкие морозы очень рискованно. Промоины всегда есть под мостами, у опор ЛЭП, в районе Адмиралтейской площади.