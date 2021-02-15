Воронежский «Буран» одержал волевую победу над казанским «Барсом»

Хоккеисты "Бурана" празднуют третью шайбу, оказавшуюся победной. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Матч в Казани запомнился богатым на события стартом. На шестой минуте бросок Артура Бровкина в ближний угол застал врасплох вратаря «Бурана» Захара Виноградова. Забегая вперед, больше ошибок наш голкипер не допускал. В начале 12-й минуты сплоховал уже вратарь «Барса» Илья Голубев. Он не смог отбить далеко не самый сложный бросок Данила Макарова – 1:1. Вдохновленный успехом игрок «Бурана» уже на 14 минуте оформил дубль, поставив точку в красивой комбинации во время розыгрыша большинства – 2:1.

В конце периода команды забили еще по голу. На 18 минуте идеально попал в дальний угол Александр Редков, а на 19-й ему ответил точным выстрелом с дальней дистанции Андрей Демидов. После этого гола терпение тренеров «Барса» лопнуло, и они поменяли вратаря – вместо Голубева вышел Артур Ахтямов.

Оставшиеся два периода казанцы безуспешно пытались сравнять счет, а воронежцы порой огрызались контратаками. «Буран» отстоял победу и набрал 37 очков. 24 место, третье с конца, от воронежской команды теперь уже никуда не уйдет.

Последний матч сезона «Буран» проведет 17 января. «Ураганные» встретятся в Пензе с местным «Дизелем». Эта команда в отличие от нашей уверенно вышла в плей-офф и пока занимает пятое место. Игра стартует в 19.00.