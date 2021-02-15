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Общество

Воронежская область по качеству жизни за год опустилась на одну позицию

Но тем не менее остается в десятке
Юрий КОЗЛОВ
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Несмотря на данные рейтинга, кошелек многих воронежцев далеко не так наполнен, как бы хотелось.

Несмотря на данные рейтинга, кошелек многих воронежцев далеко не так наполнен, как бы хотелось.

Фото: из архива «КП»

Опубликован рейтинг российских регионов по качеству жизни за 2020 год. Традиционно его составляет РИА «Новости».

Тройка лидеров ожидаемо не изменилась: Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В первую десятку входят также Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская и Воронежская области, Ханты-Мансийский округ-Югра и Калининградская область. А вот в списке аутсайдеров Еврейскую автономную область заменил Забайкальский край.

Воронежская область по сравнению с 2019 годом просела на одну позицию – по итогам позапрошлого года она была седьмой. Наши соседи белгородцы могут похвастаться стабильностью. Тамбовская область поднялась с 43-го на 38 место, Орловская – с 40-го на 35-е, Курская – с 20-го на 18-е. А вот липчане опустились с 11-го на 12-е.

Рейтинг составляют по уровню доходов населения, в целом экономическому развитию, в частности, по малому бизнесу, показателям рынка труда, жилищным условиям, безопасности, демографической ситуации, экологии и климату, здоровью людей и уровню их образования, обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, развитию транспорта.