В Воронеже два театра откроются после годичного перерыва

Воронежский ТЮЗ возобновит работу на своей площадке в отличие от коллег из театра кукол. Фото: из архива «КП»

Хорошая новость для юных театралов – с 1 марта возобновятся офлайн-спектакли в театре кукол и ТЮЗе. Разрешение они получили после заседания регионального оперштаба в четверг, 11 февраля. Напомним, там приняли решение о повышении разрешенной заполняемости театров и кинотеатров до 80 процентов.

Областные власти отметили, что «зеленый свет» тем самым открыли для всех воронежских театров. Дальше уже возобновление обычных спектаклей зависит от оперативности их подготовки творческими коллективами.

Напомним, что театр кукол и ТЮЗ вынуждены были закрыться из-за пандемии коронавируса с 17 марта. С тех пор они радовали зрителей только онлайн-спектаклями.

Впрочем, театр кукол в своем здании, в котором до конца лета 2021 года будет идти ремонт, не будет работать еще месяц. Площадку для спектаклей коллегам даст Воронежский концертный зал.