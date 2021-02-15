В Воронеже аферист припугнул женщину уголовным делом и отобрал у нее 600 тысяч рублей

Мошенники все чаще требуют под разными предлогами переводить деньги на свои счета. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

47-летняя жительница Левобережного района в воскресенье, 14 февраля, на свою беду ответила на звонок с незнакомого номера. Мужчина представился полицейским и заявил, что на нее оформили кредит мошенники. И завели уголовное дело по заявлению банка.

Женщине аферист предложил перевести деньги на указанные им счета. Якобы тем самым она отведет обвинения в мошеннической активности. А аферисты, которые атаковали ее счет, якобы уже известны и вскоре будут задержаны.

Запутавшаяся женщина оформила два кредита в разных банках и перевела мошенникам 600 тысяч рублей. И только после этого поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». 14 февраля был зарегистрирован еще один факт похожей аферы. Всего аферисты решили доверчивых людей более 800 тысяч рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Нужно тщательно перепроверять всю информацию и с осторожностью относиться к предложениям незнакомых людей о финансовых операциях. В случае, если собеседник обвиняет в какой-то мошеннической активности, совершаемой с вашего счета, необходимо сразу же обращаться в дежурную часть ближайшего отдела МВД.