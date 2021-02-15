В Воронеже из-за избиения кадета в школе возбудили уголовное дело

Скандал в кадетском корпусе довел до уголовного дела. Фото: vkshsuv.ru

Сотрудники Следственного комитета по итогам проверки в кадетской школе имени Суворова возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Напомним, мать одного из кадетов обратилась в полицию после того, как увидела сына со следами избиения на лице. По неподтвержденным данным, офицер, которого подозревают в расправе, и до этого практиковал рукоприкладство не только с этим мальчиком, но и с другими. Воспитатель, оказавшийся центральной фигурой скандала, работает в кадетской школе уже пять лет.

Санкции статьи 156 УК РФ предусматривают штраф до 100 тысяч рублей либо даже лишение свободы на срок до трех лет с запретом заниматься определенной деятельностью на пять лет.