Воронежцы написали петицию Михаилу Мишустину об отравлении реки Усманка

Фото с сайта Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора. Фото: другой источник.

Появилась петиция, направленная премьер-министру правительства России Михаилу Мишустину, в которой говорится о загрязнении реки Усманка. Государственного мужа призывают рассмотреть вопрос о выделении денег. Они нужны для того, чтобы по возможности свести до минимума последствия вредных сбросов в реку.

Кроме того, активисты предлагают провести проверку всех предприятий и организаций, которые теоретически могут загрязнять Усманку. И закрыть все возможные каналы вредных сбросов. А также проводить регулярный экологический мониторинг и создать в Сети интерактивный справочник антропогенного влияния на реку, ее животный и растительный мир. Петицию уже подписали более 22 тысяч человек.

Напомним, об экологической катастрофе стало известно в конце января 2021 года. Специалисты отметили мутный черный цвет воды в Усманке, на берегах и подо льдом - скопления мертвой рыбы, а в воздухе - стойкий неприятный запах.

Проверка показала, что воду загрязняли очистные сооружения «Липецкоблводоканала» (предприятие оштрафовали на 43,4 миллиона рублей, деньги пока взыскивают) и ООО «Овощи Черноземья» (там проверка еще идет).