В Воронеже незнакомцы напали на двух девушек и ударили одну из них головой об асфальт

Ночью одним в наше неспокойное время девушкам лучше не ходить. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Стало известно об инциденте, случившемся около часа ночи 10 февраля в районе квартала «Олимпийский» на улице Шишкова. Две девушки рассказали в соцсети, что на них напали трое незнакомцев и стали приставать.

Испугавшиеся представительницы слабого пола пытались позвонить друзьям и позвать на помощь. Но наглые ухажеры попытались вырвать у них телефон, а одну из девушек еще и повалили на асфальт. При этом она больно ударилась головой. Парни разбежались.

В полиции сообщили, что заявления по поводу инцидента никто не подавал. Однако стражи порядка все равно проводят проверку, в ходе которой выясняют все обстоятельства ЧП.