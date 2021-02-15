Еще в одной воронежской больнице закрыли «ковидное» отделение

"Ковидные" койки понемногу возвращают к обычному режиму работы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 12 февраля, в Воронежской областной детской больнице № 1 закрыли «ковидное» отделение, в котором было 30 коек. Теперь они будут принимать обычных маленьких пациентов.

До этого отделения для зараженных коронавирусом закрыли в Богучарской, Воробьевской, Новоусманской и Поворинской районных больницах. Там также провели обратное перепрофилирование коек.

По свежим данным регионального департамента здравоохранения, продолжают лечить «ковидных» больных в 22 медучреждениях Воронежской области на 3 023 койках. Кстати, по данным на 11 февраля, их было меньше – всего 2 324. С другой стороны, еще 5 ноября 2020 года «ковидных» коек было 4 487.

Изо дня в день число зараженных снижается. По данным на утро 15 февраля, коронавирус диагностировали еще у 356 человек, трое умерли.