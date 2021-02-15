Под Воронежем появится спорткомплекс с бассейном почти за 400 млн рублей

Фото предоставлено администрацией Новоусманского района

Администрация Новоусманского района начала поиски подрядчика для строительства спортивного комплекса с бассейном. построят в Новой Усмани. Объект должен появится на улице Алмазная в микрорайоне «Ольха» Начальная стоимость контракта – 391,5 млн рублей. Это следует из аукционной документации, опубликованной на госзакупках.

Ранее был разработан проект комплекса почти за 5 миллионов рублей. По плану, в нем оборудуют бассейн с обходными дорожками, спортивный зал, предусмотрят пространства для административно-хозяйственных помещений, раздевалок, медицинского блока и буфета.

Кроме того, здесь можно будет проводить местные спортивные состязания.

В подвальном этаже разместят зал аэробики, тренажерный и зал для борьбы и восточных единоборств. Все они будут обеспечены необходимым количеством вспомогательных помещений – раздевалок, душевых, санузлов, а также административных, бытовых и технических.

Сдать объект в эксплуатацию планируется к 1 ноября 2022 года.

– Территория, прилегающая к «Новому Кварталу», изначально задумывалась как единый спортивно-образовательный кластер, - отметил глава Новоусманского муниципального района Дмитрий Маслов. - И если его образовательная часть практически сформирована – детский сад работает, школа будет сдана в сентябре нынешнего года, то спортивную еще предстоит создать, она будет представлена современным спорткомплексом. Замечательно, что в Новой Усмани появится бассейн – наш район, учитывая рост численности населения и количество детей, заслужил право на такой объект.