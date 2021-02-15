В Воронежской области люди сами могут выбрать, где проводить благоустройство в 2022 году

Свое мнение о районах, где нужно провести благоустройство, в 2021 году выскажут жители Лисок, Россоши, Семилук, Острогожска и Боброва. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В областном правительстве сообщили о запуске совместной с Минстроем и некоммерческой организацией «Диалог Регионы» онлайн-платформы с информацией о благоустройстве. Действовать она будет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На этой платформе в Сети можно проголосовать за благоустройство той или иной территории жителям городов, где живут более 20 тысяч человек.

- В 2021 году будем собирать такую информацию по Лискам, Россоши, Семилукам, Острогожску и Боброву. Работа по формированию рабочих групп и перечня объектов для голосования уже началась, — рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Более подробно о проекте можно узнать здесь