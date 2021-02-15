Под Воронежем едва не замерзли в сломавшемся автобусе пять маленьких детей

Пассажиров отправили в дальнейший путь на попутках и на другом автобусе. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 15 февраля, в пять утра на 495 километре трассы «Дон» в Рамонском районе сломался двухэтажный автобус Москва – Ростов-на-Дону. Произошла разгерметизации пневмосистемы. В автобусе Neoplan Skyliner ехали 74 пассажира, в их числе пять детей в возрасте от полутора до пяти лет.

Люди начали уже понемногу мерзнуть. И тут подъехали вызванные дежурным инспекторы ГИБДД. Водитель сказал полицейским, что нужен серьезный ремонт, и автобус застрял на дороге надолго. Тогда полицейские стали останавливать попутные машины и отправлять пассажиров туда, куда им надо, на них. Большинство уехали, осталось всего девять человек. Тут подоспел еще один автобус той же компании-перевозчика. На нем отправились в путь оставшиеся пассажиры. А на помощь водителю прибыла ремонтная бригада.