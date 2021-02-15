Банк Уралсиб вошел в Топ-10 Народного рейтинга Банки.ру по итогам 2020 года

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Рейтинг строится на основе отзывов и оценок посетителей портала о личном опыте использования продуктов и услуг, а также общения с сотрудниками банков.

Народный рейтинг рассчитывается как среднее арифметическое всех засчитанных голосов посетителей, а также учитывается «возраст» отзыва и общее количество засчитанных голосов по банку. Итоговый индекс позволяет максимально объективно оценить совокупность частных мнений посетителей сайта Banki.ru об уровне обслуживания в банках на текущий момент.

Банк Уралсиб активно работает с отзывами клиентов в Народном рейтинге, стараясь максимально оперативно решать возникающие проблемы и отвечать на вопросы и претензии пользователей. Благодаря этому банк в течение 2020 года стабильно входил в первую десятку рейтинга.

Подробную информацию можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8 800 250-57-57, либо в ближайшем офисе Банка. На правах рекламы.