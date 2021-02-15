В Воронеже бывший сотрудник пытался обокрасть фирму на полмиллиона

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронеже задержали злоумышленника, вскрывшего монтировкой рано утром дверь одной из фирм на улице Базовая и пытавшегося выкрасть из сейфа полмиллиона рублей. Грабителя увидел сотрудник службы безопасности, он и сообщил в полицию.

Стражи порядка скрутили мужчину на месте преступления. Были опрошены очевидцы, изъяты следы обуви. Оказалось, что ранее судимый 46-летний воронежец к организации имел непосредственное отношение. Он здесь работал, потому хорошо знал расположение комнат. В отделе полиции он сознался в содеянном.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится в изоляторе временного содержания.