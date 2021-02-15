В райцентре под Воронежем пропал 44-летний мужчина

Фото поисково-спасательного центра «Регион 36»

Волонтеры поисково-спасательного центра «Регион 36» попросили помощи у воронежцев в поисках 44-летнего Александра Ельнина. Мужчина – уроженец города Семилуки. О нем ничего не известно с пятницы, 12 февраля.

Как пояснили активисты, последний раз мужчину видели в райцентре на ул. Чапаева. После этого Александр Ельнин перестал выходить на связь с близкими.

Судя по ориентировке, которую распространили волонтеры, его рост 170 см, он среднего телосложения. В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку, черные джинсы, серую вязаную шапку со светлыми полосами и черные резиновые сапоги.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить: 8-995-333-13-13 или 112.