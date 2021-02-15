Синоптики рассказали, когда в Воронеже сильно потеплеет

Сильные морозы продлятся недолго. Фото: Мария ЛЕНЦ

Воронежские метеорологи дали предварительный прогноз на ближайшую неделю и начало следующей. Оказалось, что нынешние морозы в недалекой перспективе ослабнут.

- Самой холодной будет предстоящая ночь на 16 февраля – в Воронеже столбик термометра, опустится до -23 градусов, а по области – местами и до -25-ти. Потом температура будет постепенно повышаться, хотя и неравномерно, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – К примеру, 19 февраля, сильный мороз ненадолго вернется. Выходные уже будут нормальными для конца февраля. А с начала следующей недели ночные морозы будут не более -10 градусов, а днем ожидаем температуру чуть ниже нуля.

Во вторник, 16 февраля, морозная ночь с -23 градусами будет облачной с прояснениями. Днем при -13 солнце временами будут закрывать тучи.

В ночь на среду, 17 февраля, подует южный ветер, снова луна то прорвется сквозь облака, то скроется в них. При этом опять будет холодно – до -19 градусов. Днем снова сменится ветер – на юго-западный. Температура резко поднимется до -9. Солнце периодически будет скрываться за тучи.

Ночью в четверг, 18 февраля, при пасмурной погоде пойдет легкий снег при -14 градусах. Опять изменится ветер – на этот раз на южный. Днем снег не перестанет перепархивать, потеплеет до -9.

В ночь на пятницу, 19 февраля, подует северный ветер. Похолодает до -19 градусов, снег не прекратится. Днем ветер изменится на западный. Будет светить солнце, но временами его скроют тучи. Температура поднимется до -11.