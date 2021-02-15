Путин посмертно наградил воронежца, пытавшегося спасти семью, провалившуюся в сливную яму

Президент РФ Владимир Путин наградил двух соседей погибшей в сливной яме семьи из Новой Усмани в августе 2020 года. Они удостоились медалей «За спасение погибавших». Одну их них получил муж врио главы поселения Сергей Савченко. Вторая досталась его 23-летнему сыну Александру, к сожалению, посмертно. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Новоусманского района 15 февраля.

Напомним, страшная трагедия произошла вечером 23 августа в поселке совхоза «Воронежский». В выгребную яму частного подворья упала двухлетняя девочка. Ее бросились спасать и один за другим прыгнули мать, 8-летняя сестра и отец. На помощь прибежали соседи – отец и сын Савченко. 23-летнего Александра спасти не удалось. Его отец попал в больницу, отравившись канализационными газами, но выжил.