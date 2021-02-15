В Воронеже мужчина забил до смерти своего пожилого отца

Квартира, в которой произошло убийство. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту смерти 80-летнего мужчины в квартире дома на улице Перхоровича Советского района.

По данным следствия, ночью 28 января пьяный 56-летний сын 80-летнего пенсионера поссорился с отцом. Он ударил старика кулаком и деревянным бруском в грудь. Вероятно, убивать не хотел. Увидев, что отцу стало плохо, вызвал скорую. Однако спасти пенсионера не удалось. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стали многочисленные травмы груди.

Мебель в квартире, где случилась трагедия, крайне убогая. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

На допросе сын умершего мужчины, ранее судимый за убийство, признал свою вину. Хотя сначала сказал, что отец просто неудачно упал. Но понял, что доказательств его вины достаточно, и упорствовать в своей лжи смысла нет никакого. Рецидивиста арестовали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.