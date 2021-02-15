Мошенницу, продававшую воронежцам фотоаппарат, задержали в Санкт-Петербурге

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Воронежские полицейские задержали мошенницу, которая через интернет умудрилась обмануть двоих воронежцев на продаже фотоаппарата. Она размещала «липовые» объявления, а когда покупатели переводили ей деньги, то не выходила на связь. Об этом рассказали в региональном главке 15 февраля.

Инциденты произошли 21 и 22 января. Сначала объявление о продаже фотоаппарата за 6 тысяч увидел 36-летний воронежец. Он связался с продавцом по телефону и перевел на указанный счет деньги. Но товар ему так и не доставили, а злоумышленница не отвечала на телефонные звонки. Аналогичная ситуация произошла спустя сутки с 46-летним жителем областного центра. Он перевел аферистке 6,3 тысячи рублей.

В ходе операции полицейские задержали мошенницу в Санкт-Петербурге. Ею оказалась 20-летняя девушка. Правоохранителям она пояснила, что прочитала о таком способе мошенничества в интернете и создала фейковую страницу. На сайте бесплатных объявлений скопировала фото техники, а также добавила к нему описание с другого сайта.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Даме грозит до 5 лет лишения свободы. Она находится в изоляторе временного содержания.