На Воронежском вагоноремонтном заводе слесарь сорвался с высоты и повредил спину

28 января на территории Воронежского вагоноремонтного завода слесарь упал с площадки, находящейся на уровне 1,5 метра от земли. Этот работник занимался обслуживание систем вентиляции и кондиционирования. Но во время ремонта мужчина поскользнулся. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе государственной инспекции труда в Воронежской области.

При падении с высоты работник ударился спиной о землю. Мужчина получил тяжелую травму.

- В настоящее время сформирована комиссия по расследованию несчастного случая под председательством представителя государственной инспекции труда. В ходе расследования будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, - отметили в ведомстве.