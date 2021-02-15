Ветеранская организация Нововоронежской АЭС отчиталась о работе за 2020 год

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Главным событием 2020 года, который был посвящен 75-летию атомной промышленности, стала победа нововоронежцев в конкурсе на лучшую ветеранскую организацию Концерна «Росэнергоатом». Ветераны-атомщики получили диплом «Лидер года», а знамя Межрегиональной общественной организации ветеранов Концерна «Росэнергоатом» (МООВК) им передали на вечное хранение.

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К еще одному юбилею - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - ветераны НВ АЭС выпустили книгу о ветеранах войны, работавших на атомной станции и проживающих в Нововоронеже. Издание передано родственникам участников Великой Отечественной войны, а также в библиотеки, школы, политехнический колледж.

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«Наши успехи стали возможны благодаря дружному коллективу ветеранов, а также помощи руководства и профкома атомной станции, администрации города. Мы все объединены одной общей благородной задачей - защищать интересы людей старшего поколения», - сказала председатель Совета ветеранов Нововоронежской АЭС Валентина Кудрявцева.

В ветеранской организации атомной станции на сегодняшний день состоит 2 602 пенсионера. В их числе – один ветеран Великой Отечественной войны, 24 труженика тыла, 101 узник фашизма, 9 воинов-интернационалистов, 13 ветеранов-маяковцев.

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Нововоронежское отделение ведет активную работу по социальной поддержке ветеранов-атомщиков, организует культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, занимается патриотическим воспитанием молодежи, ее профориентацией.

Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров отметил важность работы, проводимой ветеранской организацией Нововоронежской АЭС, поблагодарив ветеранов за активную жизненную позицию, неравнодушие, ценный опыт и постоянную готовность быть полезными обществу.

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Делегаты конференции единогласно признали работу организации ветеранов Нововоронежской АЭС удовлетворительной.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС