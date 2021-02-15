В Воронежском заповеднике ветеринары обследовали молодых бобрят

Фото с сайта Воронежского заповедника

Ветеринары провели плановую диспансеризацию бобрят 2020 года рождения. У малышей провели забор крови из сосуда на задней лапке. По биохимическому составу крови можно судить о состоянии здоровья животного.

- Перед забором крови бобра аккуратно ловят и сажают в специальный мешок, чтобы не вертелся и не смог «пустить в ход» свои зуб, - поделились «технологией» сотрудники заповедника. - В результате осмотра у одного бобренка выявили некоторые дефекты зубов. Их исправили при помощи косметического подравнивания специальным инструментом.

В бобровом питомнике заповедника постоянно живут около 50 бобров разных возрастов. Каждая семья обеспечена собственным вольером с «гнездом», кормовой площадкой и бассейном для плавания. У каждого питомца есть свой паспорт, в который занесены данные о здоровье и результаты плановых осмотров.