В Воронежской области за сутки еще 356 человек заболело коронавирусом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В Воронежской области за сутки выявили 356 новых случаев заболевания кронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 15 февраля в облправительстве со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидемии страшный диагноз подтвердился уже у 63 697 пациентов.

Также положительная тенденция продолжается по количеству выздоровевших. Из стационаров и амбулаторного лечения врачи выписали 319 пациентов. Всего переболеть успел с марта 2020 года 57 391 человек.

На этот раз рекордно низкая статистика по умершим от осложнений, вызванных ковидом. За последние сутки в Воронежской области скончались три пациента. Всего в регионе медикам не удалось спасти 2072 заразившихся.