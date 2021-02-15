За год жители Воронежской области взяли почти 28 тысяч ипотечных кредитов

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В 2020 году жители Воронежской области взяли 27780 ипотечных кредитов на общую сумму 54 млрд рублей. Их количество выросло на треть по сравнению с 2019-м, а объем увеличился почти в полтора раза. Об этом сообщили в воронежском отделении Банка России 15 февраля.

Более 7,5 тысяч кредитов были выданы по программе льготной ипотеки.

Как отметили в отделении, около 99% задолженности воронежцы погашают своевременно. Более того, только за девять месяцев прошлого года было досрочно было выплачено жителями региона 13,5 млрд рублей.

– В среднем ипотечный жилищный кредит воронежца составляет 1,9 млн рублей. Такую сумму наши земляки берут со сроком погашения 18 лет 5 месяцев. По сравнению с 2019 годом срок погашения практически не изменился, а средняя сумма выросла на 20%, – отметил управляющий Отделением Воронеж Банка России Роман Костянский.

Общая сумма задолженности по ипотечным кредитам к началу 2021 года в регионе составила 114,5 млрд рублей.