В Воронеже временно закрыли торговый центр из-за пожара

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Торговый центр «Лента» на улице Домостроителей в понедельник, 15 февраля, закрыли. Причиной стал пожара, случившийся накануне перед зданием на парковке. Из-за задымления пришлось эвакуировать его посетителей. Как рассказали на горячей линии гипермаркета, сегодня работа будет временно приостановлена.

Пока речь идет только об одном дне закрытия. Но точную информацию о том, будут ли принимать посетителей завтра, сказать сотрудники колл-центра не могут.

Также в торговом центре приостановлена работа центра «Мои документы» и других торговых точек.

Напомним, спасатели сообщили о пожаре возле «Ленты» вчера. Загорелся автомобиль в помещении подземной парковки. На месте ЧП работали несколько пожарных расчетов. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать людей.