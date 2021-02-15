Бизнес Черноземья активно страхуется от киберугроз

По данным ООО «Страхового брокера Сбербанка» и ООО СК «Сбербанк страхования», лидерами Черноземья по защите от этого риска в 2020 году стали Липецк, Тамбов и Воронеж.

За 2020 год количество киберпреступлений в России выросло более чем в два раза. По данным Сбера, 83% предпринимателей не были готовы к удалённой работе, а 61% компаний столкнулись с попытками взлома и кражи данных.

Бизнесмены быстро осознали новую опасность: за 2020 год спрос на программу «Сбербанк страхования» по страхованию от киберугроз вырос в семь раз по сравнению с 2019 годом.

Валентина Скляр, генеральный директор «Страхового брокера Сбербанка»:

“ На Чернозёмный регион приходится более 5% от общего количества договоров страхования бизнеса от киберрисков. Интересно, что доля предприятий в Воронеже, Тамбове, Липецке, Орле, Курске и Белгороде, защищающих свой бизнес от киберрисков, выше, чем, например, в Москве. Лидерами региона по страхованию от киберугроз в 2020 году стали Тамбов, Липецк и Воронеж.”

Наталия Цайтлер,председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

“ Защищая бизнес от киберугроз, можно выбрать оптимальное решение и не переплачивать за лишние опции. Минимальная стоимость киберстраховки составляет 4300 рублей в год, при этом выплаты по программе значительно превышают стоимость полиса. Под страховой защитой находятся не только программное обеспечение компании, но и корпоративная электронная почта, сайты, облачные сервисы и базы данных. Это очень важно, поскольку именно персональные данные представляют для преступников наибольшую ценность.”

Программа «Сбербанк страхования» позволяет защитить бизнес от несанкционированного списания денег со счёта и простоя в результате кибератаки и компенсировать потери от вирусов, которые могут измеряться десятками миллионов рублей. Оформить договор помогут клиентские менеджеры в отделениях СберБанка.