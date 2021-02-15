В райцентре под Воронежем руководитель следственного управления проведет личный прием граждан

Фото – СУ СК по Воронежской области

В среду, 17 февраля 2021 года в 11 часов в Павловском межрайонном следственном отделе (проспект Революции, д. 6) пройдет прием руководителя следственного управления СКР по Воронежской области генерал-лейтенанта юстиции Кирилла Левита.

Чтобы задать вопрос главному следователю региона, необходимо предварительно записаться. Это можно сделать по телефонам в рабочее время.

Звонки принимаются в аппарате следственного управления в Воронеже – по тел. 8(473) 269-81-21, 8 (473) 269-81-09

В Павловский межрайонный следственный отдел стоит звонить по тел. 8 (47362) 2-58-99; 8 (47362) 2-57-18

Граждане могут задать вопросы, связанные с проведением доследственных проверок, расследованием уголовных дел. Также можно обратиться с жалобами на действия (бездействия) и процессуальные решения следственных органов.

Желающим обратиться на личный прием при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц – документ, удостоверяющий их полномочия.