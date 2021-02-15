В Воронеже из окна многоэтажки выпала 89-летняя женщина

ЧП произошло в субботу, 13 февраля, на улице Революции 1905 года в Воронеже. Примерно в 17 часов около одной из многоэтажек обнаружили тело 89-летней женщины. Предположительно, пенсионерка выпала с балкона своей квартиры. На теле ее обнаружили соответствующие телесные повреждения. Об этом рассказали в следственном управлении по региону 15 февраля.

По предварительным данным, произошел несчастный случай.

– Пожилая женщина по неосторожности могла выпасть с балкона квартиры на 3 этаже, – пояснили в СУ СКе.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена медэкспертиза для установления точной причины смерти. Правоохранители продолжают опрашивать очевидцев, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, также ведется следствие по ЧП, которое случилось 8 февраля. Прохожие обнаружили тело 23-летней девушки под окнами многоэтажки на улице Шишкова. Предположительно, она выпала с общего балкона 16 этажа.

Ранее в микрорайоне Шилово случилась трагедия. 20-летний студент выпал из окна многоэтажки и попал на коляску с полугодовалым малышом. Оба скончались. Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».