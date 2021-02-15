На пожаре под Воронежем погиб 59-летний мужчина

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

Крупный пожар произошел в селе Заосередные сады Павловского района ночью, 14 февраля. Загорелся один из домов на улице Первомайская. Сообщение на пульт дежурного поступило в 3:24.

Как сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области, пожар ликвидирован в 03:44. На месте работали два отделения ПСЧ-48. В результате в доме выгорела комната 3х3м. После тушения там было обнаружено тело 59-летнего хозяина дома. В данный момент устанавливают причины возгорания.

Спасатели предупредили воронежцев о внимательности и осторожности при обращении с огнем. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните – «112» или «101».