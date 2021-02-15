Под Воронежем собутыльник украл у товарища металлолом и сдал его в пункт приема

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Бобровский райсуд приговорил местного 37-летнего жителя к 300 часам обязательных работ за кражу металлических изделий со двора собутыльника.

В ноябре четверо товарищей выпивали в беседке возле дома потерпевшего. Тогда один из них приметил, что у приятеля «плохо лежит» груда металлолома. Он решил воспользоваться чужим имуществом, когда хозяин отправился домой спать, сдать изделия в пункт приема металла, а на вырученные деньги купить спиртное.

Как было установлено в суде, он уговорил двух других собутыльников погрузить металлические изделия в старенький ВАЗ и отвезти их в пункт приема. Приятели, не подозревая о краже, согласились. С продажи они выручили чуть более 6 тысяч рублей.

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подсудимый полностью признал свою вину, с предъявленным обвинением согласился в полном объеме.

Ему было назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.