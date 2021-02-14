В Воронеже эвакуировали посетителей торгового центра из-за пожара

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В воскресенье вечером, 14 февраля, воронежцы сообщили об эвакуации посетителей из торгового центра «Лента» на улице Домостроителей в Советском районе. На размещенных в соцсети фотографиях и видео – сильное задымление в помещении подземной парковки и на улице. На место ЧП прибыли несколько пожарных расчетов.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17.57. На подземной парковке загорелся автомобиль. Из-за задымления администрация торгового центра провела эвакуацию.

Фото предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области

- Предварительно, пострадавших нет, - сообдили спасатели. - Пожар ликвидировали в 18.15 ликвидация. Идёт проверка помещений. Причину возгорания определят эксперты.