В Воронеже на полдня запретят парковку на Московском проспекте и улице Беговой

Утром в понедельник, 15 февраля, в Воронеже пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику воинам-интернационалистам, который расположен в сквере «Мемориальный». В период проведения акции – с 6.30 до 12.30 – будет запрещена парковка автомобилей на прилегающих к скверу улицах – Московском проспекте и Беговой (в районе дома 31В по Московскому проспекту).

Мэрия просит воронежцев с пониманием отнестись к временным неудобствам и подготовиться к ним заранее, выбрав место для остановки.