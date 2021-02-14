В Воронеже проверили качество уборки еще подъездов в 28 домах

С начала февраля сотрудники Государственной жилищной инспекции Воронежской области обследовали санитарное состояние 28 многоквартирных домов в разных районах Воронежа.

В Коминтерновском районе – 11 домов на улицах Машиностроителей, Еремеева, Маршала Жукова, Урицкого, Беговой, Загородной, Гайдара, 60 Армии, Антонова-Овсеенко, Солнечной и Керамической.

В Ленинском районе обследовали 4 дома по улицам Гродненской, 40 лет Октября, Средне-Московской и Красноармейской. В Левобережном - три дома по Старых Большевиков, Героев Стратосферы и Меркулова. В Железнодорожном районе - три дома по Минской, Переверткина и Артамонова.

Также жилищные инспекторы проверили санитарное состояние подъездов в 5 многоквартирных домах, расположенных в Центральном районе по улицам Комиссаржевской, Чайковского, Арсенальной, Тимирязева и в пер. Детском. В Советском районе г. обследовали 2 дома по улицам Моисеева и Южно-Моравской.