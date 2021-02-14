Воронежец лишился 380 тысяч рублей после звонка «из банка»

За сутки воронежцы потеряли 1,4 миллиона рублей Фото: из архива «КП»

В субботу полицейские возбудили уголовные дела по 12 сообщениям воронежцев о совершении в отношении них преступлений бесконтактным способом.

Одним из пострадавших стал 42-летний воронежец, которому позвонил неизвестный человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что кто-то получил доступ к сбережениям мужчины. Чтобы защитить деньги, надо срочно провести несколько банковских операций. Выполнив их, воронежец потерял 380 тысяч рублей. Затем телефон лжесотрудника банка перестал отвечать.

Всего за сутки, благодаря преступникам, жители Воронежской области лишились 1,4 миллиона рублей.