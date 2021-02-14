Жительница Воронежа чуть не замерзла после падения на льду

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Воронеже на улице Куколкина на скользком тротуаре упала пожилая женщина. От болевого шока она не могла подняться самостоятельно, и при морозе рисковала получить обморожения. Очевидцем ЧП стала другая пешеход. Она обратила внимание на инспекторов ДПС, которые дежурили неподалеку и попросила их о помощи.

Полицейские оценили состояние 65-летней пострадавшей и решили, не дожидаясь прибытия скорой помощи, самостоятельно доставить пострадавшую в травмпункт. Женщину перенесли ее в патрульный автомобиль, после чего доставили в медицинское учреждение и передали врача, которые оказали ей квалифицированную помощь.