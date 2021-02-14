Воронежские полицейские ищут водителя, который бросил умирать сбитого им пенсионера

Полицейские организовали проверку и начали поиски водителя неустановленного автомобиля, который 13 февраля около 19 часов сбил пешехода на 271 километре дороги «Белгород-Павловск» в Россошанском районе. Под колеса попал 67-летний житель Подгоренского района, который шел по обочине дороги в попутном направлении. Бросив раненого, виновник ДТП скрылся. От полученных травм пенсионер погиб на месте до приезда врачей.

В тот же день утром под колесами «Газели» погиб 30-летний житель Панинского района. Авария произошла в два часа ночи.