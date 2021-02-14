В лесах под Воронежем начали удалять аварийные деревья

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

В пригородных лесах Воронежа сотрудники лесопожарного центра начали удалять аварийные деревья, угрожающие упасть на дороги и людей. В этом году предстоит убрать 938 деревьев в Семилукском, Сомовском и Теллермановском лесничествах по итогам лесопатологических обследований прошлого года.

- Сейчас две бригады лесопожарного центра , оснащенные бензопилами, выполняют работы в Семилукском лесничестве, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области. – В случае необходимости будут использованы подъемные механизмы и техника для снижения риска повреждения строений.