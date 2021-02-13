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Общество

Уральские заключенные изготовят мебель для Воронежского технического университета на 12 млн рублей

Выполнить заказ должны до конца февраля
Олег ИВАНОВ
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Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

500 единиц мебели для Воронежского государственного технического университета изготовят в исправительной колонии №10 Екатеринбурга. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

На Урале открылся новый производственный участок по изготовлению театральных кресел и сопутствующей мебели для театров, кинозалов, детских садов и муниципальных учреждений. И первый заказ поступил из Воронежа на общую сумму более 12 млн рублей. Выполнить его должны до конца февраля.