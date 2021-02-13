Перед Новым годом воронежцы стали больше брать «займы до зарплаты»

В декабре 2020 года средний размер микрозайма или «займа до зарплаты» в Воронежской области вырос до 8 828 рублей. Это на 8,4% больше, чем годом ранее. То есть в том же месяце 2019-го обычно в подобных сервисах жители нашего региона занимали 8 146 рублей. Об этом сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Примечательно, что по данным экспертов, рост микрозаймов начался в мае 2020 года.

- Сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - После падения в апреле постепенное возвращение к прошлогоднему уровню продемонстрировал и средний чек займа «до зарплаты». А в декабре прошлого года его значение оказалось даже более высоким, чем по итогам аналогичного периода 2019 года.