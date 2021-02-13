Воронежец поверил мошеннику и перевел ему 850 тысяч рублей

12 февраля 41-летний воронежец ответил на телефонный звонок с неизвестного номера и услышал стандартны рассказ «сотрудника службы безопасности банка».

Сценарий использовали самый простой: мошенники сказали, что на карте зарегистрирована подозрительная активность и необходимо произвести ряд действий чтобы обезопасить деньги на банковском счете. Воронежец доверился, рассказал конфиденциальную информацию и лишился около 850 тысяч рублей.

Оперативники разыскивают мошенника, но в таких делах на поиск преступника может уйти не мало времени. Полицейские в очередной раз напоминают воронежцам о необходимости проявлять бдительность, не сообщать свои личные данные неизвестным лицам, тщательно проверять любую, поступающую информацию от незнакомых граждан.