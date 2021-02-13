Доцент кафедры ядерной физики Воронежского госуниверситета ушел из жизни

Выпускники Юрия Владимировича работают в ведущих ядерных центрах России и за рубежом Фото: с сайта ВГУ

12 февраля ушел из жизни Юрий Владимирович Иванков - доцент кафедры ядерной физики физического факультета Воронежского госуниверситета, кандидат физико-математических наук. Юрий Владимирович участвовал в подготовке специалистов атомной отрасли, в том числе для зарубежных стран.

Сам Юрий Иванков прошел путь от инженера до научного сотрудника и доцента. Он опубликовал более 80 научных и учебно-методических работ. Также доцент разработал курсы специальных дисциплин кафедры.

На «хорошо» и «отлично» под его руководством были сданы более ста дипломных, бакалаврских и магистерских работ. Выпускники Юрия Владимировича работают в ведущих ядерных центрах России и за рубежом.

- Юрий Владимирович отмечен благодарностями ректората, награжден Почетной грамотой городского округа Воронеж. Юрий Владимирович был прекрасным педагогом, преподавателем, надежным товарищем, порядочным человеком, отличным семьянином. Память об уважаемом Юрии Владимировиче останется навсегда в наших сердцах, - отметили в Воронежском госуниверситете.