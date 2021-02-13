В Воронеже на улице Остужева воры разбили стекло автомобиля «Пежо» и вытащили технику

25-летний воронежец на днях припарковал свой автомобиль «Пежо» на улице Остужева. А когда вернулся, обнаружил, что кто-то кирпичом разбил переднее пассажирское стекло, похитили антирадар и видеорегистратор. Общий ущерб составил более 5 тысяч рублей.

Оперативники выехали по указанному адресу. Они установили, что машину ограбили в период с 00:15 до 00:25 часов 27 января.

С помощью очевидцев вскоре удалось выйти на преступников - 32-летнего местного жителя и его 29-летней подруги. Оба ранее уже были судимы.

- В отделе полиции подозреваемые и пояснили, что сдали похищенное в ломбард на улице Остужева. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его соучастнице - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.