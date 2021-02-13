Провалы на трассе от Анны до Боброва привлекли внимание воронежской прокуратуры

Трещины и провалы асфальтобетонного покрытия на автомобильной трассе от Анны до Боброва обернулись повышенным интересом прокуратуры Воронежской области к работе регионального департамента дорожной деятельности. Профильное ведомство отвечает за госпрограмму «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Однако отремонтированной в рамках государственной программы участки почему-то остались без контроля дорожников. А это уже неэффективное использование бюджетных средств.

Как отметили правоохранители, не проводились должным образом и поверки на стационарном и передвижном оборудовании весогабаритного контроля.

- По результатам рассмотрения внесенного курирующему данное направление заместителю председателя регионального правительства представления приняты меры к исправлению сложившейся ситуации. Виновные лица привлечены к ответственности, - сообщили в региональной прокуратуре.

Всего в 2020 году в дорожной сфере прокурорами выявлено свыше 300 нарушений. Внесено 127 представлений, в суды направлено 46 заявлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 112 лиц.