В Воронежской области к 13 февраля от коронавируса умерли еще 12 человек

За последние 24 часа количество выздоровевших также увеличилось до 56 752 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 62 987. Только за последние сутки зафиксировано 356 новых случаев заражения. Об этом 13 февраля сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

За последние 24 часа количество выздоровевших также увеличилось до 56 752. То есть болезнь победили еще 360 пациентов.

К сожалению, возросло и количество умерших - до 2 056. Стало известно о 12 новых смертях от коронавируса.

Сейчас поставлена задача нарастить ежесуточный объем вакцинации в Воронежской области на уровне не менее 10 тысяч человек. Около 55% жителей региона, поставивших прививки от инфекции COVID-19, составляют граждане старше 60 лет.