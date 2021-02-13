Ночью на обработку обледеневших улиц Воронежа ушло более 2,5 тысячи тонн песко-соляной смеси

350 работников привлекли для работы вручную Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

12 февраля на улицах Воронежа работали 197 единиц техники – они обрабатывали тротуары и дороги песко-соляной смесью, вывозили снег. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Напомним, вчера ледяной дождь серьезно осложнил жизнь и пешеходам, и автомобилистам.

12 февраля к врачам обратились 209 пациентов с различными травмами, полученными из-за гололеда.

Кроме того, 350 работников привлекли вручную обрабатывать и очищать площадки остановок, подходы к пешеходным переходам, а также очищать решетки ливнеприемников.

В ночь с 12 на 13 февраля на улицах города работали 220 спецмашин районных комбинатов благоустройства.

- В связи с резким похолоданием и переходом с плюсовой температуры на минусовую дороги и тротуары активно обрабатывались противогололедными материалами, всего за минувшие сутки коммунальщики внесли на улицы города более 2,5 тысячи тонн песко-соляной смеси. Кроме того, из города вывезено 8,3 тысячи кубометров снега, - подчеркнули в мэрии.