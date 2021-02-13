На левом берегу Воронежа «Пежо» врезался в маршрутный автобус: пострадала пассажирка

Проводится проверка Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

12 февраля примерно в 15:30 на улице Менделеева 36-летний водитель автомобиля «Пежо 307» врезался в маршрутный автобус «ГАЗ», за рулем которого был 55-летний воронежец.

Мужчина, сидевший за рулем французской иномарки ехал по улице Менделеева в направлении улицы Ростовская. В правом ряду при развороте он не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся попутно в левом ряду автобусом.

- В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пассажир автобуса, 56-летняя женщина, была доставлена в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 166 ДТП, из них в областном центре - 111, на федеральных трассах - 21, в районах области - 34. В 2 ДТП травмы различной степени тяжести получили 2 человека.