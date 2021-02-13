Воронежцев зовут в Дивногорье делать кормушки для птиц

22 февраля в 10.00 в Дивногорье пройдет ставшая уже традиционная акция «Помоги пернатому другу». Мероприятие проводится не первый год.

Как сообщили организаторы в социальных сетях, всех желающих научат делать кормушки, также в планах просмотр фильма о птицах, остающихся в наших краях на зимовку. Участники мероприятия узнают много нового о пернатых соседях.

Если акция вас заинтересовала, то вам нужно приехать по адрес: х. Дивногорье, ул. Подгорная, д. 48 (здание музея).

К сожалению, не все так заботятся о птицах: к волонтерам - зоологам поступил первый сигнал об отлове перелетных птиц в воронежских лесах. Браконьеры начали подготовку в празднованию Благовещения.