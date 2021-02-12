Оперный театр приготовил для воронежцев «Любовный напиток»

В День влюбленных театр оперы и балета приглашает на оперу Гаэтано Доницетти «Любовный напиток». Она как нельзя лучше соответствует духу Дня святого Валентина, ведь герои произведения не перестают признаваться друг другу в любви. Блестящая, искрометная, полная веселья и искреннего чувства музыка «Любовного напитка» способна очаровать и увлечь слушателей. Романс Неморино Una furtiva lagrima («Слезы любимой видел я») как будто специально написан композитором для того, чтобы волновать сердца влюбленных. 14 февраля театр приглашает на романтический вечер, в программе которого пройдет концертное исполнение «Любовного напитка».

Партию Неморино исполнил тенор Дмитрий Хангельдыев. В остальных партиях заняты ведущие солисты оперы: Анастасия Черноволос (Адина), Роман Дюдин (Белькоре), Игорь Горностаев (Дулькамара), Полина Карташова (Джаннетта). Также в проекте участвуют артисты хора театра и симфонический оркестр театра под управлением Юрия Анисичкина.

Для гостей романтического вечера в театральном фойе будет звучать живая музыка перед началом представления и в антракте. Начало в 18.00.