Воронежский драмтеатр поставит «Короля Лира»

К осени театр драмы имени Кольцова поставит драму Шекспира «Король Лир».

Над спектаклем пригласили работать режиссера Зураба Нанобашвили, который долгие годы руководил Вологодским драмтеатром, а сейчас ставит спектакли в театрах нашей страны и зарубежья.

Нанобашвили считают блестящим интерпретатор шекспировских трагедий, он уже ставил «Макбета», «Гамлета», «Ричарда II», «Сон в летнюю ночь». «Короля Лира» режиссер поставит впервые.

- Шекспир – это всегда красивый слог, захватывающий сюжет, очень талантливо написанная история. Мне кажется, настоящее искусство вечно. В нем всегда можно найти какие-то аллюзии, болевые точки, соприкосновения с сегодняшним днем, - считает Зураб Нанобашвили. – Пьеса «Король Лир» написана, как трагедия, но мы стремимся обобщить историю до притчи, а если быть точнее, мифа.

Роль короля Лира исполнит худрук театра драмы Владимир Петров.

Премьера назначена на октябрь 2021 года.